Два пловца и легкоатлетка дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщает о дисквалификации на 4 года за нарушение пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») двух пловцов и одной легкоатлетки.

Дисквалификация 18-летней Кристины Поповой отсчитывается с 12 июля 2018 года. 26-летний Николай Клепиков отстранён с 3 декабря 2018 года.

Бегунья на спринтерские дистанции Александра Степанова дисквалифицирована с 6 мая 2019 года — в её допинг-пробе обнаружен анаболический стероид оксандролон.

Ранее сегодня РУСАДА объявило о дисквалификации гимнастки-«художницы» Александры Семёновой на два года и самбиста Алана Камбиева на восемь месяцев.

«Художница» Семёнова дисквалифицирована на 2 года за употребление допинга