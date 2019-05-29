Российская гимнастка рассказала, как допинг попал в её организм

Российская гимнастка Александра Семёнова прокомментировала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 20-летнюю спортсменку признали виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

«Хотелось бы уточнить, это не решение РУСАДА, а решение их дисциплинарного комитета. В моих действиях не было умысла, не было небрежности или халатности. Я категорически не приемлю допинг и всячески содействовала расследованию и выяснению, как такое могло произойти. Как того требуют антидопинговые правила, я установила, каким образом запрещённое вещество попало в организм — случайно с таблетками от давления.

Мы предоставили независимую химическую экспертизу и свидетельские показания. Но комиссия посчитала наши доказательства недостаточными. При этом в решении даже не упомянута и никак не прокомментирована представленная нами независимая экспертиза. У меня есть 21 день на апелляцию в CAS, сейчас мы думаем о перспективах обжалования, но не знаю, имеет ли это смысл, так как сезон уже фактически пропущен", — цитирует Семёнову РИА «Новости».

Семёнова — чемпионка мира (2014) в групповых упражнениях по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы (2014) в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, серебряный призёр европейского первенства в финалах с 10 булавами.