«Университет-Нева» завоевал бронзовые медали чемпионата России по гандболу

Гандболисты команды «Университет-Нева» во втором матче серии за третье место в чемпионате России среди команд Суперлиги на домашней площадке обыграли ставропольский коллектив «Динамо-Виктор» со счётом 33:24 и стали обладателями бронзовых медалей по итогам сезона-2018/19.



У хозяев 10 раз отличился Виктор Бабыкин, ещё 9 мячей на счету Павла Тураева. В «Динамо-Викторе» самым результативным на площадке стал Антон Отрезов, в его активе 5 мячей.

Ранее пятое место по итогам Суперлиги занял краснодарский «СКИФ», выигравший серию у астраханского «Динамо». А «Пермские медведи», одолев по сумме двух матчей «СГАУ-Саратов», заняли 7-е место чемпионата России.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 3-е место. Второй матч

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 33:24 (15:12).

Счёт в серии — 2-0.