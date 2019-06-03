Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли произвольную программу в Барселоне

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной программе в соревнованиях микст-дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Барселоне (Испания).
Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минизини, третьими стали представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес.
Ранее Гурбанбердиева и Мальцев заняли первое место в технической программе. Американцы Наталия Вега и Билл Мэй стали вторыми, испанцы Гарсия и Рибес — третьими.
Сборная России в составе Анастасии Архиповской, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной и Варвары Субботиной победила в произвольной программе в командных соревнованиях.
Следующим этапом Мировой серии станет суперфинал, который с 14 по 16 июня примет Будапешт (Венгрия).
- 3 июня 2019
-
10:12
-
09:48
-
09:13
-
01:13
- 2 июня 2019
-
23:40
-
23:19
-
22:26
-
21:17
-
20:51
-
19:56
-
18:59
-
18:21
-
17:26
-
17:08
-
16:43
-
15:58
-
14:51
-
14:26
-
13:58
-
12:49
-
12:20
-
11:44
-
11:32
-
11:12
-
10:57
-
10:32
-
09:01
-
00:43
-
00:34
-
00:16
- 1 июня 2019
-
23:44
-
22:33
-
22:06
-
20:47
-
19:52