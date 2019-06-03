Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли произвольную программу в Барселоне

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной программе в соревнованиях микст-дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Барселоне (Испания).

Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минизини, третьими стали представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес.



Ранее Гурбанбердиева и Мальцев заняли первое место в технической программе. Американцы Наталия Вега и Билл Мэй стали вторыми, испанцы Гарсия и Рибес — третьими.

Сборная России в составе Анастасии Архиповской, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной и Варвары Субботиной победила в произвольной программе в командных соревнованиях.

Следующим этапом Мировой серии станет суперфинал, который с 14 по 16 июня примет Будапешт (Венгрия).