МФК «Сибиряк» подтвердил отказ от выступления в Суперлиге

Мини-футбольный клуб «Сибиряк» из финансовых соображений не сыграет в новом розыгрыше Суперлиги. Команда будет заявлена для участия в Высшей лиге, сообщает официальный сайт «Сибиряка».

«В следующем сезоне перед командой будет поставлена задача вернуться в Суперлигу по спортивному принципу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, «Сибиряк» выставил на трансфер вратаря Николая Балашова и нападающего Ильнура Исламова.

«Сибиряк» в четвертьфинальной серии чемпионата России проиграл будущему серебряному призёру «КПРФ» — 0-3.

Чемпионом России стала «Тюмень». В первом матче в Москве МФК КПРФ одолел «Тюмень» в дополнительное время (6:5). Вторая встреча в столице завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти (4:4, по пенальти — 3:1). Первый матч в Тюмени (третий в серии) хозяева выиграли со счётом 3:2 в дополнительное время, забив решающий мяч за 6 секунд до окончания овертайма. В четвёртой встрече тюменский клуб вновь оказался сильнее со счётом 3:2.