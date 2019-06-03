МФК «Сибиряк» подтвердил отказ от выступления в Суперлиге

Мини-футбольный клуб «Сибиряк» из финансовых соображений не сыграет в новом розыгрыше Суперлиги. Команда будет заявлена для участия в Высшей лиге, сообщает официальный сайт «Сибиряка».
«В следующем сезоне перед командой будет поставлена задача вернуться в Суперлигу по спортивному принципу», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, «Сибиряк» выставил на трансфер вратаря Николая Балашова и нападающего Ильнура Исламова.
«Сибиряк» в четвертьфинальной серии чемпионата России проиграл будущему серебряному призёру «КПРФ» — 0-3.
Чемпионом России стала «Тюмень». В первом матче в Москве МФК КПРФ одолел «Тюмень» в дополнительное время (6:5). Вторая встреча в столице завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти (4:4, по пенальти — 3:1). Первый матч в Тюмени (третий в серии) хозяева выиграли со счётом 3:2 в дополнительное время, забив решающий мяч за 6 секунд до окончания овертайма. В четвёртой встрече тюменский клуб вновь оказался сильнее со счётом 3:2.
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