Первые российские участники Европейских игр получили экипировку

Первые российские спортсмены, которые выступят на II Европейских играх в Минске, получили новую экипировку. Соревнования пройдут в столице Беларуси с 21 по 30 июня.

Спортсмены из России будут бороться за медали в 25 дисциплинах: самбо, лёгкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, пляжный футбол, акробатика, велоспорт, настольный теннис, дзюдо, прыжки на батуте, бадминтон, каратэ, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, пулевая и стендовая стрельба, греко-римская, вольная и женская борьба, аэробика, стрельба из лука, бокс. В состав российской делегации войдут 549 человек.

Первыми экипировку получили боксёры и дзюдоисты.

«Основная коллекция выполнена в цветах российского триколора, а парадные костюмы — в тёмно-синем варианте для мужчин и бежевом для женщин. На форму нанесён логотип Team Russia, государственный герб, надписи RUSSIA в различных графических интерпретациях. Для производства коллекции были использованы современные лёгкие и влаговыводящие материалы, чтобы спортсменам было комфортно в жару», — говорится на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).