Нортуг примет участие в лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг войдёт в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Сообщение об этом появилось в «инстаграме» соревнований.

«Бум! Важные новости: король Петтер Нортуг будет на старте фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival», — гласит подпись к фотографии, на которой изображён норвежский лыжник.

Фото доступно на странице Martin Fourcade Nordic Festival в «Инстаграме».

Фестиваль будет проходить с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада, в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. В декабре 2018 года он завершил карьеру.