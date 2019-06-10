Чемпион мира — о ситуации с ВФЛА: почему нас подвергают бесконечному унижению?

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину россиянин Александр Меньков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Добро пожаловать на „Титаник“. Сколько времени может уже продолжаться данная ситуация?! Почему я, спортсмен, не могу выступать на международных стартах, почему я должен быть постоянно в подвешенном состоянии? Мы положили на это всю свою жизнь. Почему нас всех подвергают этому бесконечному унижению? Почему все молчат? Почему никто это не освещает? И чью честь мы в итоге защищаем! С чьим флагом мы выходим? Неужели мы нужны только тогда, когда удобно», — написал Меньков в своём «инстаграме».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

