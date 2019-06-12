Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Вирер стала почётным гостем посла России в Италии

Вирер стала почётным гостем посла России в Италии
Другие / Биатлон 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала почётным гостем посольства России в Италии. Титулованная спортсменка встретилась с послом Сергеем Разовым и его супругой в День России.

«Приглашение посла Разова стала большой честью для меня. Я горжусь этим. Спасибо всем за великолепный приём. Это очень памятное событие. Я пожала руку послу в знак благодарности за приглашение. Также я благодарю всех российских болельщиков биатлона. Жду их на следующем чемпионате мира в Антерсельве», — цитирует Вирер Virgilio.

Фото доступно в «твиттере» RivistaSci-SkiToday.

Доротея вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси.

Вирер выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент