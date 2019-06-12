Вирер стала почётным гостем посла России в Италии

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала почётным гостем посольства России в Италии. Титулованная спортсменка встретилась с послом Сергеем Разовым и его супругой в День России.
«Приглашение посла Разова стала большой честью для меня. Я горжусь этим. Спасибо всем за великолепный приём. Это очень памятное событие. Я пожала руку послу в знак благодарности за приглашение. Также я благодарю всех российских болельщиков биатлона. Жду их на следующем чемпионате мира в Антерсельве», — цитирует Вирер Virgilio.
Фото доступно в «твиттере» RivistaSci-SkiToday.
Доротея вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада. Соревнования пройдут с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси.
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