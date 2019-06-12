Россиянин Штыль получит серебро Олимпиады-2012 из-за дисквалификации литовца

Международный олимпийский комитет объявил о лишении серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне литовского каноиста Евгения Шуклина за нарушение антидопинговых правил.

В начале февраля спортсмен получил письмо из лаборатории в Лозанне с указанием, что сданная им на Играх-2012 допинг-проба оказалась положительной. В пробе был обнаружен туринабол. Допинг-проба В также дала положительный результат.

Шуклин, уже завершивший карьеру, на Играх-2012 стал вторым на дистанции 200 м. Россиянин Иван Штыль, ставший бронзовым призёром, теперь получит серебро. Бронзовая награда после дисквалификации Шуклина достанется испанскому канонисту Альфонсо Бенавидесу.

Золотую медаль завоевал украинец Юрий Чебан.