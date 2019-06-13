Шляхтин: Ласицкене высказалась, теперь у неё могут отозвать нейтральный статус

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин на встрече с членами сборной России в Новогорске прокомментировал слова, двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, которая призвала руководство ВФЛА уйти в отставку. На минувшей неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение ВФЛА.
«Вот Маша Ласицкене высказалась, что всё. Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской лёгкой атлетике, и отозвать нейтральный статус. Легко. А из-за чего? Из-за того, что есть решение совета IAAF, где чётко прописано, что президент ВФЛА борется со старой историей и ВФЛА делает большие усилия, что федерация двигается.
А спортсмены, не важно кто, говорят, что федерация — уроды, что они ничего не делают. Ага, значит, культура у спортсменов не поменялась, ну-ка отзовём нейтральный статус. Маше сегодня объективно эти вещи с точки зрения психологии надо понимать, потому что она лидер сборной, она человек, который ездит за границу, она понимать это должна больше, чем кто-либо. А для них это козырь, который они выкатят, как это произошло с Лысенко», – цитирует Шляхтина сайт «Матч ТВ».
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
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