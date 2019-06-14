Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы

Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА. Указания была даны Грациелой Еленой Вайялой, которая занимала пост главы ANAD с момента основания организации в 2005 году и до января 2019 года.

В отчёте также говорится, что генеральный директор ANAD Валентина Александреску «в лучшем случае намеренно закрывала глаза на нарушения со стороны президента Вайялы, в худшем — активно с ней сотрудничала».

В документе рекомендуется лишить Вайялу и Александреску занимаемых постов.

В феврале 2018 года работа лаборатории в Бухаресте была приостановлена по решению ВАДА. В апреле 2019 года деятельность лаборатории была возобновлена.