Балахничёв: решение Сильнова уйти из ВФЛА кажется парадоксальным

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал решение Андрея Сильнова, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, покинуть пост первого вице-президента ВФЛА.

«Каждый решает сам, основываясь на собственной воле и на собственных доводах. Решение полностью кажется парадоксальным. С одной стороны человек не согласен с выводами и убеждён в своей правоте, но соглашается на уход со своего поста, чтобы дать возможность спокойно дальше двигаться своей организации.

Мне трудно судить об объективности доказательства вины, потому что дело носит конфиденциальный характер и неизвестны факты, на основании которых можно делать какие-либо выводы. Однако я верю в то, что он говорит и в свою убеждённость в то, что это несправедливое решение по отношению к нему», — цитирует Балахничёва Sport24.