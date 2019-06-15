Балахничёв: решение Сильнова уйти из ВФЛА кажется парадоксальным

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал решение Андрея Сильнова, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, покинуть пост первого вице-президента ВФЛА.
«Каждый решает сам, основываясь на собственной воле и на собственных доводах. Решение полностью кажется парадоксальным. С одной стороны человек не согласен с выводами и убеждён в своей правоте, но соглашается на уход со своего поста, чтобы дать возможность спокойно дальше двигаться своей организации.
Мне трудно судить об объективности доказательства вины, потому что дело носит конфиденциальный характер и неизвестны факты, на основании которых можно делать какие-либо выводы. Однако я верю в то, что он говорит и в свою убеждённость в то, что это несправедливое решение по отношению к нему», — цитирует Балахничёва Sport24.
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