Афанасьева победила на чемпионате России по спортивной ходьбе с мировым рекордом

Россиянка Клавдия Афанасьева заняла первое место на чемпионате России по спортивной ходьбе в Чебоксарах. На дистанции 50 км она показала результат — 3 часа 57 минут 7 секунд, установив мировой рекорд. Ранее лучшее достижение принадлежало китаянке Лю Хун (3:59.15).

Второй стала Маргарита Никифорова (4:05.57), призовую тройку замкнула Надежда Мокеева (4:22.22).

Учитывая, что членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приостановлено в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), достижение Афанасьевой не может быть засчитано как мировой рекорд. Этот факт должны зафиксировать не менее трёх судей из разных стран, но на текущий момент иностранные судьи не имеют права работать на российских соревнованиях, и, соответственно, не могут признать мировые рекорды.