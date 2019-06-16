17-летний российский биатлонист погиб на сборах в Крыму

Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму. В субботу, 15 июня, 17-летний спортсмен отошёл от туристической группы, имея при себе только лыжные палки, и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert. В пресс-службе МЧС в ответ на запрос Крымского информационного агентства подтвердили, что спортсмен 2001 года рождения действительно обнаружен мёртвым.



В тот же день появилось сообщение о поисках биатлониста. Были задействованы кинологи. Сегодня, 16 июня, появилась информация, что Хасанкаева удалось обнаружить. К приходу спасателей он был мёртв. Что стало причиной гибели молодого спортсмена, не сообщается.



Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России.Принимал участие на чемпионате мира среди юниоров — 2019 в Осрбли (Словакия) и занял 14-е место в индивидуальной гонке. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строку.