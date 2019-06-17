Саблистка Великая — бронзовый призёр чемпионата Европы в Дюссельдорфе

Олимпийская чемпионка россиянка Софья Великая завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).

В полуфинале Великая проиграла представительнице Франции Манон Брюне — 11:15. Ранее в 1/4 финала российская саблистка взяла верх над француженкой Шарлоттой Лембах со счётом 15:4.

У мужчин бронзовую медаль выиграл россиянин Алексей Черемисинов.

Напомним, Федерация фехтования России подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи. Россия в последний раз принимала ЧЕ по фехтованию в 2002 году, тогда турнир состоялся в Москве. В 2019 году чемпионат Европы принимает Дюссельдорф. В 2020 году соревнования пройдут в Минске (Беларусь).



В 2014 и 2015 годах Россия становилась хозяйкой чемпионатов мира по фехтованию.