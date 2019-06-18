Шишкарёв: чтобы организовать крупный гандбольный турнир, надо пару лет попыхтеть

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что не планирует расширять Суперлигу, которая сейчас составляет 12 команд у мужчин и 11 у женщин. По его мнению, для проведения крупных турниров сначала необходимо увеличить конкуренцию в чемпионате страны.

«Пока нет. Мы нацелены не на количество, а на качество. У нас уже очень географически широкий чемпионат – от Урала до Петербурга. Увеличивать турнир только ради количества, чтобы участники больше летали, нам не хочется.

Есть ли планы провести крупный турнир по гандболу? Сейчас на повестке дня борьба за женский чемпионат Европы. По мужчинам таких планов нет. Мы должны быть реалистами. Для того, чтобы заявляться на крупный мужской турнир, нам необходимо доказать свою состоятельность в плане зрительской аудитории. Современный европейский большой гандбол – это переполненные залы, маркетинговая привлекательность.

Чтобы замахнуться на большой мужской турнир надо, я думаю, ещё пару лет попыхтеть. Развить наш чемпионат России. Увеличить конкуренцию. Она уже растёт. Сейчас «Чеховским медведям» навязывают борьбу. Надеюсь, вкус к развитию гандбола придёт и в Петербург", — приводит слова Шишкарёва «Спорт день за днём».