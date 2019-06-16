Игра на публику. Сборная России завершила сезон яркой победой

Матч со Словакией решал лишь то, в каком настроении сборная России закончит гандбольный сезон. Победа принесла только положительные эмоции.

Показательное выступление

В фигурном катании есть особый тип выступления – показательный. Когда все медали уже разыграны, спортсмены катаются просто на радость зрителям и в своё удовольствие.

Гандбольный матч Россия – Словакия, который проходил 16 июня в Санкт-Петербурге, сильно напоминал подобное показательное выступление. Россияне, победив несколько дней назад Италию, обеспечили себе право сыграть на чемпионате Европы в 2020 году, а словаки уже потеряли шансы выбраться с последнего места в группе – ноль турнирной мотивации.

Однако тренер сборной России Эдуард Кокшаров рассказал, что проведёт с командой беседу перед игрой, и донесёт до неё, что нужно порадовать болельщиков и уйти в отпуск в хорошем настроении. Зрители возможности порадоваться были рады – купили порядка четырёх тысяч билетов. Также команда, конечно, хотела поднять настроение Сергею-Марку Косоротову. В день игры самому молодому гандболисту сборной России исполнялось 20 лет.

Что касается состава, то вместо получившего травму Дмитрия Житникова в заявку попал Денис Заболотин. Также по стартовой шестёрке стало понятно, что Кокшаров даст шанс резервистам, а лидеры сборной, в частности победители Лиги чемпионов в составе «Вардара», почти не играли.

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Словаки «поплыли»

Сборная России с первой же минуты матча показала, что перед своими болельщиками хочет показать себя во всей красе – гол был забит в первой же атаке. Через минуту подоспел и второй результативный бросок, а вратарь Грамс совершил первый сейв. Вообще дебют встречи для сборной России получился удачным, если бы не одно «но». В одной из атак на ровном месте поскользнулся и получил повреждение голеностопа Дмитрий Киселёв.

Впрочем, без него наша команда атаковала не менее стремительно и эффективно. 3:1 буквально за три-четыре минуты превратились в 6:1, и тренер словаков был вынужден взять тайм-аут. Впрочем, даже решительные меры гостей не помогали: было видно, что Кокшаров прекрасно разобрал соперника и не давал ему пользоваться привычными видами оружия, в частности прорывами на спинах защитников через центр. Словаки не знали, что делать, а потому «поплыли» – 3:10.

Двукратное преимущество

Ближе к концу первого тайма Эдуард Кокшаров взял тайм-аут, чтобы рассказать подопечным, как атаковать ещё эффективнее. А словаки поменяли вратаря: вместо Пола, у которого игра не пошла, вышел Жернович. Интересно, что ему удалось сразу же совершить два сейва, и лишь с третьей попытки Ковалёв, ворвавшийся с правого края, вратаря перекинул – 12:3.

К 25-й минуте словаки впервые забили после быстрого отрыва, а также реализовали два пенальти, и чуть смогли сократить своё отставание – 6:13. Кроме того, россиян оставили в меньшинстве. Но даже в этой ситуации удалось получить позитивный эффект: вместо Грамса на одну атаку вышел Тимур Дибиров, который и сумел отправить мяч в сетку почти с нулевого угла – 14:6.

В концовке гости выровняли игру и пару раз поймали россиян на ошибках. Но хотя создать отрыв в десять мячей наша команда не смогла, она имела более чем двукратный перевес – 17:8.

Единственная интрига

Сложилось ощущение, что на второй тайм сборная России вышла несколько расслабленной. Пожалуй, команду стоило понять и простить: трудно продолжать играть с полной самоотдачей в матче, который ничего не решает, при счёте «плюс девять». Правда, за семь минут от этих девяти мячей преимущества осталось семь. В одном из эпизодов на площадку вышел Заболотин: ему нужно было попробовать отбить пенальти. Денис отбить попробовал, но не смог.

Под крики «Вперёд, Россия!» с трибун команда Кокшарова чуть встрепенулись: бросками со средней дистанции отметились Ковалёв и Косоротов – последний забил особенно красиво, с отскоком от перекладины. Однако в то же время у нашей команды были трудности при игре в обороне: словаки регулярно забивали и сократили отставание до пяти мячей – 18:23.

Однако россияне смогли остановить натиск гостей, наладить игру в обороне, дать возможность разыграться Заболотину, и разговора о нервной концовке уже не было. За пять минут до конца игры оставалась лишь одна интрига: сможет ли Россия выиграть в десять мячей? При счёте 30:20 словаки проводили последнюю атаку в матче, в ходе которой Заболотин сумел совершить два сейва и сохранить не только десять мячей отрыва, но и отличное настроение всей команде.