Шубенков рассказал, почему не требовал дисквалификации сбившего его ямайца

Россиянин Сергей Шубенков рассказал об инциденте с ямайцем Омаром Маклеодом в забеге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Маклеод споткнулся о последнее препятствие, потерял равновесие и сбил Шубенкова. Однако россиянин, уже падая, всё-таки пересёк финишную черту первым.
«Естественно, он выразил свои сожаления о случившемся. Но я злости не держал, понимал, что его действия не содержали злого умысла. Именно поэтому я не стал подавать протест и требовать его дисквалификации. А зачем? Я победитель. Этого достаточно.
Самое смешное, что все злоключения на дистанциях происходят у меня именно с Маклеодом. То мы стукнемся руками нечаянно. Бывало, он специально задевал меня, я уверен. В прошлом сезоне иногда просили, чтобы нас не ставили по соседним дорожкам. Видимо, и в этом придётся прибегнуть к таким мерам. Целее будем, причём оба!» — цитирует Шубенкова „RT на русском“.
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