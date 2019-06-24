Легкоатлеты Леоненко и Хохлова дисквалифицированы за допинг

Российские бегуны Артём Леоненко и Наталья Хохлова получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«В соответствии с решением дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Леоненко признан нарушившим п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование/попытка использования запрещённой субстанции/метода» — паспорт крови) и дисквалифицирован на четыре года с 8 февраля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты, показанные спортсменом с 19 июля 2018 года по 14 ноября 2019 года.
Хохлова признана нарушившей п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции в пробе» — метилгексанамин) и дисквалифицирована на два года с 12 ноября 2018 года. Аннулированию подлежат результаты, достигнутые спортсменкой на чемпионате России по кроссу (20 октября 2018 года)», — говорится в сообщении.
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