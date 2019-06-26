Президент ОКР: на Европейских играх есть и те, на кого стоит поворчать

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что российской команде по силам завоевать более 30 медалей на II Европейских играх в Минске (Беларусь).
На текущий момент сборная России возглавляет общекомандный медальный зачёт, завоевав 53 награды (24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых).
«Мой оптимизм по поводу выступления сборной разделяют все болельщики и специалисты, которые находятся здесь с нами или следят за соревнованиями по телевизор. Команды выступают достойно, в настоящий момент мы являемся лидерами общего зачёта. То, что прогнозировали, сбывается. Надеемся, что в оставшиеся дни наши спортсмены продолжат уверенно выступать. Тем более у нас есть виды, в которых мы достаточно конкурентоспособны. Возможно, мы даже превысим тот порог в 30 золотых медалей, о которых мы говорили перед началом Европейских игр.
Полный анализ спортивных результатов мы сделаем по окончании соревнований. Есть те, кто выступает очень ровно и хорошо. Есть и те, на кого стоит поворчать, кого хочется пожурить. Нужно внимательно посмотреть, какие виды спорта из представленных были олимпийскими, подвести баланс. В конце Игр чётко расскажем, кем довольны, а кем — нет", — цитирует Позднякова «Российская газета».
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