Призёр чемпионата мира по плаванию сдал положительный допинг-тест
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года бразильский пловец Габриэль Сантос сдал положительный допинг-тест на клостебол, сообщает Globo Esporte. Он вошёл в состав сборной Бразилии на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в Кванджу в июле 2019 года.
Положительным оказался допинг-тест, который Габриэль сдал во внесоревновательный период 20 мая. В течение 10 дней он может потребовать вскрыть пробу В.
На чемпионате мира 2017 года в Будапеште он завоевал серебро в эстафете на дистанции 4х100 м вольным стилем. В личных соревнованиях Сантос занял 14-е место на дистанции 100 м вольным стилем.
В 2017 году положительный допинг-тест на клостебол сдал бразильский пловец Энрике Родригес. Он был дисквалифицирован на год.
Два пловца и легкоатлетка дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга
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