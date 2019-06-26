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Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Германии

Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Германии
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная России по гандболу примет участие в международном товарищеском турнире Heide Cup, сообщает официальный сайт ФГР. Соревнования пройдут с 9 по 11 августа в немецком городе Шнефердингене.

На турнире также выступят немецкие «Вецлар», «Гамбург», «Фюксе Берлин», французский «Сен-Рафаэль» и шведский «Кристианстад».

9 августа россияне сыграют с клубом «Фюксе Берлин». Победитель этого матча встретится с проигравшим в паре «Гамбург»/«Кристианстад».

11 августа состоятся матчи за 5-е место, 3-е место и финал.

Перед турниром сборная России проведёт сбор в Сочи. В середине июня мужская сборная России, обыграв команду Италии в квалификации, гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.

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