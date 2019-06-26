Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Германии
Мужская сборная России по гандболу примет участие в международном товарищеском турнире Heide Cup, сообщает официальный сайт ФГР. Соревнования пройдут с 9 по 11 августа в немецком городе Шнефердингене.
На турнире также выступят немецкие «Вецлар», «Гамбург», «Фюксе Берлин», французский «Сен-Рафаэль» и шведский «Кристианстад».
9 августа россияне сыграют с клубом «Фюксе Берлин». Победитель этого матча встретится с проигравшим в паре «Гамбург»/«Кристианстад».
11 августа состоятся матчи за 5-е место, 3-е место и финал.
Перед турниром сборная России проведёт сбор в Сочи. В середине июня мужская сборная России, обыграв команду Италии в квалификации, гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.
Российские гандболисты обыграли Италию и вышли на чемпионат Европы — 2020
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