Мужская сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Германии

Мужская сборная России по гандболу примет участие в международном товарищеском турнире Heide Cup, сообщает официальный сайт ФГР. Соревнования пройдут с 9 по 11 августа в немецком городе Шнефердингене.



На турнире также выступят немецкие «Вецлар», «Гамбург», «Фюксе Берлин», французский «Сен-Рафаэль» и шведский «Кристианстад».



9 августа россияне сыграют с клубом «Фюксе Берлин». Победитель этого матча встретится с проигравшим в паре «Гамбург»/«Кристианстад».



11 августа состоятся матчи за 5-е место, 3-е место и финал.



Перед турниром сборная России проведёт сбор в Сочи. В середине июня мужская сборная России, обыграв команду Италии в квалификации, гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года.

Российские гандболисты обыграли Италию и вышли на чемпионат Европы — 2020