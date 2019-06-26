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Пельмень на турнире по почёщинам не сумел победить соперника весом 65 кг

Пельмень на турнире по почёщинам не сумел победить соперника весом 65 кг
Другие / Прочие виды спорта 0

В рамках проекта «Каменные лица», в котором участники соревнуются в силе пощёчин, состоялся любопытный поединок. 165-килограммовый сибирский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень сразился с 22-летним парнем по имени Яша, вес которого составляет 65 кг.

В ходе противостояния участники, стоявшие друг перед другом, по очереди давали сопернику пощёчины. Оппоненты были разделены тумбой для армрестлинга, которая помогала им не падать после действий соперника.

По итогам четырёх раундов Камоцкий неожиданно не сумел победить соперника. Была зафиксирована ничья. Оба участника получили по 50 тыс. рублей.

Видео опубликовано на канале Амирана Сардарова в YouTube.

В марте Камоцкий стал победителем чемпионата по пощёчинам в Красноярске.

В Красноярске прошёл мужской чемпионат по пощёчинам

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Ютуб-канал «Дневник Хача»

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