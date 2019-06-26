Сборная России по пляжному футболу потерпела второе поражение кряду на ЕИ-2019
Во втором матче группового этапа соревнований по пляжному футболу на Европейских играх сборная России уступила команде Италии со счётом 2:4.
Счёт в матче уже на седьмой минуте открыл Франческо Корозинити, однако к середине второго периода россияне уже вели — 2:1. Больше подопечные Михаила Лихачёва не забивали, тогда как итальянцы трижды отметились в воротах Максима Чужкова.
Таким образом, сборная России с двух поражений стартовала на соревнованиях по пляжному футболу на Европейских играх в Минске — вчера подопечные Лихачёва в овертайме уступили команде Испании.
Следующим соперником сборной России станет команда Украины, ранее обыгравшая Италию по пенальти. Сегодня, 26 июня, украинцы померятся силами с командой Испании.
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