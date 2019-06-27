Петров и Коноплёв – обладатели золота чемпионата России по тяжёлой атлетике

Сегодня, 27 июня, на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новосибирске разыграны ещё два комплекта наград у мужчин. Сергей Петров стал первым в весовой категории до 73 килограммов. Он показал результат — 317 (147 в рывке + 170 в толчке) кг. Второе место занял Александр Егоров — 309 кг. Призовую тройку замкнул Кирилл Мусохранов, подняв 304 кг.
В весовой категории до 67 килограммов первенствовал Максим Коноплёв — 296 кг. Вторым стал Станислав Лаптев — 271 кг. Бронзовая награда — у Дениса Исакова, он показала результат 264 кг.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Новосибирск, 27 июня
Мужчины
Весовая категория до 73 кг
1. Сергей Петров – 317 кг.
2. Александр Егоров – 309.
3. Кирилл Мусохранов – 304.
Весовая категория до 67 кг
1. Максим Коноплёв – 296.
2. Станислав Лаптев – 271.
3. Денис Исаков – 264.
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