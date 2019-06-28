Сень: «Ростов-Дон» должен выходить из группы Лиги чемпионов с первого места

Полусредняя команды «Ростов-Дон» Анна Сень прокомментировала результаты жеребьёвки группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов и поделилась мнением о соперниках. «Ростов-Дон» попал в группу B, в которой сразится с датским «Эсбьергом», польским «Люблином» и румынским «Бухарестом».

«Результат совершенно нормальный. Скажу коротко: мы сильнее других, должны побеждать в каждом матче и выходить из нашей подгруппы с первого места.

Честно говоря, я не думала о том, в какую группу мы попадём, не зацикливала своё внимание на этом. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Если оценивать наших соперников, то аутсайдер, наверное, всё-таки польский «Люблин». А датский «Эсбьерг» и румынский «Бухарест» — сильные команды. Если говорить о жеребьёвке в целом, то понятно, что очень повезло «Дьёру». Считаю, что у венгерского клуба самая слабая группа.

Кто из трёх команд в итоге больше всего доставит хлопот? Думаю, что «Эсбьерг». Мы давно не играли с этой командой, с прошедшего матча прошло уже семь лет. Стиль игры датского клуба поменялся, в составе очень быстрые и техничные гандболистки, к тому же все невысокого роста. Думаю, нашей защите с этой командой будет тяжелее всего справиться», — приводит слова Сень пресс-служба ростовского клуба.