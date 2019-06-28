Шмелёва и Мухомедьяров стали призёрами Европейских игр в Минске на велотреке

Чемпионка вторых Европейских игр в командном спринте Дарья Шмелёва стала бронзовым призёром соревнований по велоспорту на треке в кейрине.

В полуфинале россиянка пересекла финишную черту третьей, но этого было достаточно для продолжения борьбы за медали. Победу в финальном заезде одержала Симона Крупецкайте из Литвы, второе место заняла голландка Санне Браспеннинкс.

Также бронзовым призёром Европейских игр в гонке по очкам среди мужчин стал Дмитрий Мухомедьяров, набравший в ходе старта 25 баллов. Россиянин уступил только греку Христосу Воликакису (45) и голландцу Яну ван Схипу (38).

В скрэтче первенствовала голландка Кирстен Вильд, второй стала итальянка Мартина Фиданца, третье место заняла белоруска Анна Терех. Рроссиянка Диана Климова – 14-я.