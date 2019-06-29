Шмелёва: если когда-нибудь выиграю кейрин, буду считать себя суперженщиной

Чемпионка Европейских игр – 2019 в командном спринте, россиянка Дарья Шмелёва, прокомментировала завоевание бронзовой медали соревнований в кейрине.

«Любой медали надо радоваться, но бронза — это не золото. А мне очень хотелось занять сегодня именно первое место. Из всех дисциплин, которые я еду на этих Европейских играх, кейрин для меня самая интересная. Если я её когда-нибудь выиграю, буду считать себя суперженщиной. Пока у меня всё время то вторые, то третьи места. Чего-то всё время не хватает. Луна, можно сказать, встаёт не под тем углом (смеётся). Но это такая дисциплина, в которой всегда есть, над чем работать. Даже чемпионы здесь проигрывают.

Это безумно интересный вид, потому что непредсказуемый. В спринте есть ты, есть твой соперник и есть тактика, и тебе нужно контролировать ситуацию. А в кейрине — рядом с тобой пять женщин за рулем. Да кто знает, что у них в голове!

Было проще с мужчинами? Да! У меня ведь мужская команда, я с ними тренируюсь каждый день, и знаю, что они не боятся. Если уж будут падать, то красиво, а женщины ещё и всех снесут по дороге. Сейчас ведь как было — пока десятым этажом объезжала, слышала, как кто-то кричал слева. Уже начала готовиться», — приводит слова Шмелёвой «Команда России».