Шмелёва: если когда-нибудь выиграю кейрин, буду считать себя суперженщиной

Чемпионка Европейских игр – 2019 в командном спринте, россиянка Дарья Шмелёва, прокомментировала завоевание бронзовой медали соревнований в кейрине.
«Любой медали надо радоваться, но бронза — это не золото. А мне очень хотелось занять сегодня именно первое место. Из всех дисциплин, которые я еду на этих Европейских играх, кейрин для меня самая интересная. Если я её когда-нибудь выиграю, буду считать себя суперженщиной. Пока у меня всё время то вторые, то третьи места. Чего-то всё время не хватает. Луна, можно сказать, встаёт не под тем углом (смеётся). Но это такая дисциплина, в которой всегда есть, над чем работать. Даже чемпионы здесь проигрывают.
Это безумно интересный вид, потому что непредсказуемый. В спринте есть ты, есть твой соперник и есть тактика, и тебе нужно контролировать ситуацию. А в кейрине — рядом с тобой пять женщин за рулем. Да кто знает, что у них в голове!
Было проще с мужчинами? Да! У меня ведь мужская команда, я с ними тренируюсь каждый день, и знаю, что они не боятся. Если уж будут падать, то красиво, а женщины ещё и всех снесут по дороге. Сейчас ведь как было — пока десятым этажом объезжала, слышала, как кто-то кричал слева. Уже начала готовиться», — приводит слова Шмелёвой «Команда России».
- 29 июня 2019
-
00:59
-
00:29
-
00:18
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
22:53
-
22:36
-
21:57
-
21:44
-
21:01
-
20:35
-
20:20
-
19:51
-
19:16
-
18:56
-
18:32
-
18:23
-
18:02
-
17:23
-
17:00
-
16:32
-
15:27
-
14:47
-
13:53
-
13:13
-
12:36
-
12:02
-
11:43
-
10:59
-
10:38
-
09:59
-
09:49
-
09:26