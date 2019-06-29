Марянян: мне просто медаль понравилась — очень захотел её выиграть

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян прокомментировал вторую подряд победу на Европейских играх. Первое золото Марянян выиграл в Баку в 2015 году. В 2019-м в Минске Степан в финале разгромил венгра Эрика Торбе со счётом 9:0.

«Только радостные эмоции сейчас. Очень доволен, что через четыре года снова удалось выиграть Европейские игры. Помню, в 2015 году у меня была первая победа столь высокого уровня, но сегодня я получил не менее яркие эмоции. Думаю, это только начало. А вообще, мне просто очень медаль понравилась — очень захотел её выиграть.



Разгромного счёта добился за счёт настроя. Как бы ты ни был готов, от настроя зависит очень многое. Понимал, что должен выиграть, кровь из носа.



Знаю ли, кто кроме меня выиграл два золота игр? Конечно! Абдулрашид Садулаев. Я его поздравляю всегда. Он очень зрелищно здесь боролся. Жалко, что финальной схватки с ним мы не увидели — все хотели её посмотреть», — передаёт слова Маряняна корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Борец греко-римского стиля Марянян выиграл Европейские игры в весе до 60 кг