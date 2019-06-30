Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 30 июня, прибыл в столицу Беларуси на закрытие II Европейских игр. В Минск главу государства пригласил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Церемонию открытия II Европейских игр Путин не посетил.
Ранее сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (23-14-25), но она уже не сможет опередить Россию.
В Минске соревнования прошли в 15 видах спорта, в которых разыграли 200 комплектов медалей.
Первые Европейские игры в 2015 году принял Баку (Азербайджан). Тогда сборная России выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.
- 30 июня 2019
-
15:10
-
14:36
-
14:32
-
14:23
-
14:21
-
13:57
-
13:48
-
13:12
-
12:49
-
12:43
-
12:14
-
11:54
-
11:51
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:23
-
10:17
-
09:09
-
00:17
- 29 июня 2019
-
22:59
-
22:51
-
22:21
-
22:18
-
21:51
-
21:20
-
20:38
-
20:30
-
19:54
-
19:32
-
19:11
-
19:09
-
18:56
-
18:31
-
18:19