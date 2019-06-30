Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 30 июня, прибыл в столицу Беларуси на закрытие II Европейских игр. В Минск главу государства пригласил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Церемонию открытия II Европейских игр Путин не посетил.

Ранее сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачёте II Европейских игр. В активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. Второй идёт сборная Беларуси (23-14-25), но она уже не сможет опередить Россию.

В Минске соревнования прошли в 15 видах спорта, в которых разыграли 200 комплектов медалей.

Первые Европейские игры в 2015 году принял Баку (Азербайджан). Тогда сборная России выиграла медальный зачёт соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.