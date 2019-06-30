Войнова выиграла золотую медаль в спринте на Европейских играх в Минске

В Минске (Беларусь) продолжается девятый соревновательный день II Европейских игр. Россиянка Анастасия Войнова завоевала очередную золотую медаль для национальной команды, одержав победу в спринте на соревнованиях по велоспорту на треке.

26-летняя спортсменка в двух заездах опередила Матильду Грос из Франции.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 103 медали (43 золотых, 21 серебряная и 39 бронзовых). На втором месте идёт Беларусь (24-16-28), третье место занимает Украина (12-15-16).



II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня. На церемонию закрытия турнира прибыл президент России Владимир Путин.