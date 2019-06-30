Войнова выиграла золотую медаль в спринте на Европейских играх в Минске
В Минске (Беларусь) продолжается девятый соревновательный день II Европейских игр. Россиянка Анастасия Войнова завоевала очередную золотую медаль для национальной команды, одержав победу в спринте на соревнованиях по велоспорту на треке.
26-летняя спортсменка в двух заездах опередила Матильду Грос из Франции.
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте, одержав в нём досрочную победу. В активе российской команды 103 медали (43 золотых, 21 серебряная и 39 бронзовых). На втором месте идёт Беларусь (24-16-28), третье место занимает Украина (12-15-16).
II Европейские игры в Минске завершатся сегодня, 30 июня. На церемонию закрытия турнира прибыл президент России Владимир Путин.
Мельникова победила в упражнениях на брусьях на Европейских играх в Минске
- 30 июня 2019
-
16:33
-
16:23
-
16:21
-
16:07
-
15:44
-
15:34
-
15:26
-
15:24
-
15:10
-
14:36
-
14:32
-
14:23
-
14:21
-
13:57
-
13:48
-
13:12
-
12:49
-
12:43
-
12:14
-
11:54
-
11:51
-
11:29
-
11:22
-
11:13
-
10:23
-
10:17
-
09:09
-
00:17
- 29 июня 2019
-
22:59
-
22:51
-
22:21
-
22:18
-
21:51
-
21:20
-
20:38
Партнерский контент