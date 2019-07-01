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Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в США

Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в США
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Стэнфорде (США). Она продемонстрировала результат 2,04 м. Мария пыталась покорить планку на высоте 2,08 м, но все три попытки стали неудачными.

Второе место заняла американка Вашти Каннингем (2,00). Тройку призёров замкнула украинка Ярослава Могучих (2,00).

Ласицкене выиграла все три этапа «Бриллиантовой лиги» этого сезона, в которых принимала участие.

В беге на 100 м у мужчин с лучшим результатом сезона в мире победил американец Кристиан Коулман (9,81). Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР первенствовала в беге на 800 м (1.55,70).

Кениец Тимоти Черуйот выиграл забег на 1 милю с лучшим результатом сезона в мире — 3.50,49.

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