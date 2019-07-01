После Евроигр Германия призвала Беларусь улучшить ситуацию с правами человека

Госсекретарь федерального МВД Германии Штефан Майер заявил, что Европейские игры помогли улучшить репутацию Беларуси, но стране по-прежнему необходимо добиваться улучшения прав человека. Немецкий чиновник присутствовал на одном из дней завершившихся накануне в Минске Европейских игр.
Белорусский режим, возглавляемый с 1994 года президентом Александром Лукашенко, критикуется за преследование неправительственных организаций, независимых журналистов, национальных меньшинств и оппозиционных политиков. Беларусь занимает 155-е место из 180 стран по свободе прессы в мире. Ниже в Европе только Турция и Азербайджан.
Также Беларусь остаётся единственной страной в Европе, которая до сих пор применяет смертную казнь. Германия рассматривала вопрос о бойкоте Европейских игр в Минске после ареста журналистов в Беларуси в прошлом году. Отказаться от этого решения немцев вынудило то, что Игры являлись квалификацией на Олимпиаду-2020.
«Спортивные мероприятия, такие как Европейские игры, являются важным способом представления страны в европейском и мировом сообществе. Крупные спортивные мероприятия служат международному взаимопониманию. Но в Беларуси всё ещё есть возможности для улучшения правопорядка, обеспечения прав человека, особенно национальных меньшинств, в свободе выражения мнений и собраний. Только диалог объединяет людей и правительства. Отсутствие обсуждения — худшая альтернатива», — приводит слова Майера Inside the Games.
Майер заявил, что Беларуси необходимо стать членом Совета Европы, что привело бы к отмене смертной казни.
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