Прыжок Ласицкене в Остраве номинирован IAAF на звание «Момент месяца»

Победный прыжок в высоту российской легкоатлетки Марии Ласицкене на турнире в Остраве номинирован на звание «Момент месяца» по итогам июня, сообщается в «Твиттере» Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). 20 июня в Остраве Ласицкене преодолела планку на высоте 2,06 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире.

Также на «Момент месяца» номинированы достижения шведского метателя диска Даниэля Столя (71,86 м на турнире в Швеции), голландской бегуньи на 3000 м Сифан Хассан (8.18,49 на этапе «Бриллиантовой лиги» в США) и американского мастера тройного прыжка Уилла Клэя (18,14 м на соревнованиях в США).

Победитель определится с помощью голосования болельщиков.

Фото доступно в «Твиттере» IAAF.