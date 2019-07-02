Гандболистка «Лады» Дмитриева признана лучшим игроком сезона-2018/19

Лучшей гандболисткой сезона-2018/19 российской Суперлиги признана разыгрывающая тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева. Следующий сезон она начнёт в ЦСКА, который был создан в июне 2019 года.
Лучшим вратарём сезона признана Анна Седойкина («Ростов-Дон»), лучшей левой крайней — Дарья Самохина («Астраханочка»), правой крайней — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), линейной — Ксения Макеева («Ростов-Дон»), левой полусредней — нидерландка Лоис Аббинг («Ростов-Дон»), правой полусредней — Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), разыгрывающей — Дарья Дмитриева («Лада»). Открытие сезона — Елена Михайличенко («Лада»). Лучший тренер по итогам сезона — испанец Амброс Мартин («Ростов-Дон»), информирует официальный сайт Федерации гандбола России.
В минувшем сезоне победителем Суперлиги стал «Ростов-Дон».
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