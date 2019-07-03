Грузинский регбист Бродзели назвал своё отстранение смешной реакцией России

Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал отчисление из московского регбийного клуба «Слава» за антироссийский жест. Вместе с товарищем по команде Сабой Илуридзе он прикрыл один глаз рукой в матче Кубка России с «Кубанью», выражая солидарность с участниками акций протеста в Тбилиси.

«Команда не хотела с нами расставаться. Мой жест был правильно истолкован. Я встретился с президентом, и мы поговорили об этом. Он тоже считает, что здесь нет политической подоплёки, есть лишь солидарность с пострадавшими людьми.



Решение было принято Федерацией регби России, и команда не могла с этим поспорить. О своём будущем пока ничего сказать не могу — либо продолжу карьеру в Грузии, либо буду играть за её пределами. Хочу сказать, что я ни капли не жалею о своём поступке. Это смешная реакция России», — приводит слова Бродзели Popsport.com.