Призёр Олимпиады получил 4,5 года тюрьмы по делу о торговле наркотиками

Двукратного серебряного призёра Олимпийских игр в велоспорте на треке австралийца Джека Бобриджа приговорили к четырём годам и шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Cycling Tips, у 29-летнего велогонщика есть право подать на условно-досрочно освобождение после 2,5 года заключения.

Напомним, в 2017 году Бобриджа признали виновным по делу о незаконном обороте наркотиков в Австралии. Спортсмена обвинили в том, что он передал таблетки экстази другому бывшему велогонщику Алексу Макгрегору в период с марта по июль 2017 года.

В суде Бобридж заявил, что начал употреблять наркотики после подписания профессионального контракта в Европе в 2010 году. Велогонщик завершил карьеру в 2016 году.

Бобридж также является трёхкратным чемпионом мира по трековым велогонкам.