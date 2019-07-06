Голландец Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс», Закарин стал 103-м

Первый этап веломногодневки «Тур де Франс», которая стартовала в Брюсселе, выиграл голландец Мике Тёниссен из команды Jumbo-Visma. Дистанцию протяжённостью 194,5 км он преодолел за 4:22.47. Тёниссен выиграл спринтерский финиш у словака Петера Сагана из BORA-Hansgrohe и австралийца Калеба Юэна (Lotto Soudal), которые стали вторым и третьим соответственно.
Единственный российский участник гонки, Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin, финишировал 103-м со временем победителя.
Велошоссе. Многодневка «Тур де Франс»
Первый этап, 194,5 км. Брюссель, Бельгия
1. Мике Тёниссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4.22,47.
2. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – то же время.
3. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – то же время.
4. Джакомо Ниццоло (Италия, Dimension Data) – то же время.
5. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) – то же время.
6. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время…
103. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время.
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