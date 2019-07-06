Голландец Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс», Закарин стал 103-м

Первый этап веломногодневки «Тур де Франс», которая стартовала в Брюсселе, выиграл голландец Мике Тёниссен из команды Jumbo-Visma. Дистанцию протяжённостью 194,5 км он преодолел за 4:22.47. Тёниссен выиграл спринтерский финиш у словака Петера Сагана из BORA-Hansgrohe и австралийца Калеба Юэна (Lotto Soudal), которые стали вторым и третьим соответственно.

Единственный российский участник гонки, Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin, финишировал 103-м со временем победителя.

Велошоссе. Многодневка «Тур де Франс»

Первый этап, 194,5 км. Брюссель, Бельгия

1. Мике Тёниссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4.22,47.

2. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – то же время.

3. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – то же время.

4. Джакомо Ниццоло (Италия, Dimension Data) – то же время.

5. Сонни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida) – то же время.

6. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время…

103. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время.