Закарин поднялся на 21-е место после 2-го этапа «Тур де Франс»

Вторым этапом велогонки Гранд-тура «Тур де Франс» стала командная гонка преследования на 27,6 км, которая прошла в Брюсселе (Бельгия).
Победу одержала голландская команда Jumbo-Visma. Katusha Alpecin, за которую выступает единственный российский участник Ильнур Закарин, стала четвёртой, уступив победителям 26 секунд.
Лидером общего зачёта остался голландец Мике Тёниссен из Jumbo- Visma. Закарин поднялся а 21-ю позицию.
Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»
Второй этап. Командная гонка преследования. Брюссель. 27,6 км.
1. Jumbo- Visma (Нидерланды) – 28.57.
2. INEOS (Великобритания) – отставание 0.20.
3. Deceuninck- Quick Step (Бельгия) – + 0.21.
4. Katusha Alpecin (Швейцария) — +0.26.
Общий зачёт после двух этапов
1. Мике Тёниссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4:51.34.
2. Ваут Ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – + 0.10.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же отставание…
21. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 0.36.
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