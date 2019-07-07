Закарин поднялся на 21-е место после 2-го этапа «Тур де Франс»

Вторым этапом велогонки Гранд-тура «Тур де Франс» стала командная гонка преследования на 27,6 км, которая прошла в Брюсселе (Бельгия).

Победу одержала голландская команда Jumbo-Visma. Katusha Alpecin, за которую выступает единственный российский участник Ильнур Закарин, стала четвёртой, уступив победителям 26 секунд.

Лидером общего зачёта остался голландец Мике Тёниссен из Jumbo- Visma. Закарин поднялся а 21-ю позицию.

Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Тур де Франс»

Второй этап. Командная гонка преследования. Брюссель. 27,6 км.

1. Jumbo- Visma (Нидерланды) – 28.57.

2. INEOS (Великобритания) – отставание 0.20.

3. Deceuninck- Quick Step (Бельгия) – + 0.21.

4. Katusha Alpecin (Швейцария) — +0.26.

Общий зачёт после двух этапов

1. Мике Тёниссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4:51.34.

2. Ваут Ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – + 0.10.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же отставание…

21. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 0.36.