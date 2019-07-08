Прыгунья в длину Клишина победила на мемориале Косанова
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина победила на мемориале Косанова, который состоялся в Алма-Ате (Казахстан). Она продемонстрировал результат 6,52 м.
Второе место заняла представительница Ирана Рейхане Арани (5,85 м), третьей стала Марина Хусейнова из Казахстана (5,82 м).
В начале июля Дарья заняла второе место на соревнованиях в Марселе (Франция). В июне на турнире в США Клишина продемонстрировала результат 6,84 м, выполнив квалификационный норматив на чемпионат мира 2019 года в Дохе и Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Прыгунья в длину Клишина выступит на турнире в Марселе в чужой обуви
- 8 июля 2019
-
09:39
-
09:28
-
00:15
- 7 июля 2019
-
23:37
-
23:08
-
22:47
-
21:55
-
20:59
-
20:44
-
20:25
-
20:14
-
18:43
-
17:48
-
17:12
-
15:41
-
14:30
-
13:32
-
12:46
-
12:21
-
11:39
-
11:28
-
11:21
-
10:58
-
10:00
-
09:12
-
00:22
-
00:10
- 6 июля 2019
-
20:56
-
20:47
-
19:50
-
19:02
-
18:06
-
17:19
-
15:52
-
14:37
Партнерский контент