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Прыгунья в длину Клишина победила на мемориале Косанова

Прыгунья в длину Клишина победила на мемориале Косанова
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина победила на мемориале Косанова, который состоялся в Алма-Ате (Казахстан). Она продемонстрировал результат 6,52 м.

Второе место заняла представительница Ирана Рейхане Арани (5,85 м), третьей стала Марина Хусейнова из Казахстана (5,82 м).

В начале июля Дарья заняла второе место на соревнованиях в Марселе (Франция). В июне на турнире в США Клишина продемонстрировала результат 6,84 м, выполнив квалификационный норматив на чемпионат мира 2019 года в Дохе и Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Прыгунья в длину Клишина выступит на турнире в Марселе в чужой обуви
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