Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Стали известны подробности гибели российской гандболистки в Польше

Стали известны подробности гибели российской гандболистки в Польше
Другие / Гандбол 0

В польских СМИ появились подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. Ранее появилась информация, что 20-летняя спортсменка утонула в водоёме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Польше.

Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник на озере близ Старе-Яблонки. Спортсменка прыгнула в воду с пирса. По информации RMF FM, после того как Екатерина всплыла на поверхность воды, она уже не двигалась.

Когда ещё один представитель сборной увидел, что случилось с Екатериной, он вытянул девушку на берег и обратился за помощью. Медики несколько минут пытались спасти жизнь гандболистки, но сделать это не удалось.

Sportowe Fakty сообщает, что на данном пирсе располагался знак, запрещающий прыгать в воду. Королёва перед этим побывала на вечеринке, посвящённой окончанию чемпионата Европы, на котором сборная России заняла девятое место.

Полиция приступила к расследованию гибели спортсменки.

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Источник: Sportowe Fakty

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент