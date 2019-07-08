Стали известны подробности гибели российской гандболистки в Польше

В польских СМИ появились подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. Ранее появилась информация, что 20-летняя спортсменка утонула в водоёме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Польше.

Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник на озере близ Старе-Яблонки. Спортсменка прыгнула в воду с пирса. По информации RMF FM, после того как Екатерина всплыла на поверхность воды, она уже не двигалась.

Когда ещё один представитель сборной увидел, что случилось с Екатериной, он вытянул девушку на берег и обратился за помощью. Медики несколько минут пытались спасти жизнь гандболистки, но сделать это не удалось.

Sportowe Fakty сообщает, что на данном пирсе располагался знак, запрещающий прыгать в воду. Королёва перед этим побывала на вечеринке, посвящённой окончанию чемпионата Европы, на котором сборная России заняла девятое место.

Полиция приступила к расследованию гибели спортсменки.