Чемпионат Европы по водным видам спорта—2022 может пройти в Казани

Казань планирует подать заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта, который состоится в 2022 году. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на члена бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексея Власенко.



По его словам, о желании провести европейское первенство в Казани заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, выступая на конгрессе LEN в Санкт-Петербурге. Городу необходимо предоставить заявку, чтобы считаться кандидатом на проведение соревнований.



В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Власенко надеется, что успех того турнира и отличная инфраструктура помогут городу завоевать право на проведение первенства континента.



Ранее сообщалось, что Казань также подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА по футболу, желая принять его в 2022 или 2023 году.

Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани