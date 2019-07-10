Чемпионат Европы по водным видам спорта—2022 может пройти в Казани

Казань планирует подать заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта, который состоится в 2022 году. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на члена бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексея Власенко.
По его словам, о желании провести европейское первенство в Казани заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, выступая на конгрессе LEN в Санкт-Петербурге. Городу необходимо предоставить заявку, чтобы считаться кандидатом на проведение соревнований.
В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Власенко надеется, что успех того турнира и отличная инфраструктура помогут городу завоевать право на проведение первенства континента.
Ранее сообщалось, что Казань также подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА по футболу, желая принять его в 2022 или 2023 году.
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