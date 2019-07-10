В причастности к гибели 20-летней гандболистки подозревают игрока сборной России

Стали известны подробности расследования причин смерти игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королёвой. Причастным к трагедии может оказаться один из игроков мужской национальной команды. Об этом рассказал тренер Виталий Волынченко. Однако называть имя подозреваемого он отказался.
По его словам, во время трагедии вместе с девушкой был её друг, являющийся членом мужской сборной России по гандболу. «Они вместе пошли купаться. Он-то её и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Всё будет определено экспертизой», — приводит слова Волынченко телеканал «360».
Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник на озере близ Старе-Яблонки. Спортсменка прыгнула в воду с пирса. После того как Екатерина всплыла на поверхность воды, она уже не двигалась. Сообщалось, что на данном пирсе располагался знак, запрещающий прыгать в воду.
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