Мальцев/Гурбанбердиева выиграли квалификацию ЧМ с технической программой «Танго»

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева одержали победу в квалификации чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) с технической программой «Танго».
Россияне получили от судей 91,5878 балла. Второе место заняли представители Италии Джорджио Минизини/Манила Фламини (90,3829). Третьими стали японцы Ацуси Абе/Юми Адати (88,2948).
Награды в данной дисциплине будут разыграны 15 июля.
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.
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