Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Мальцев/Гурбанбердиева выиграли квалификацию ЧМ с технической программой «Танго»

Мальцев/Гурбанбердиева выиграли квалификацию ЧМ с технической программой «Танго»
Другие / Водные виды спорта 0

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева одержали победу в квалификации чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) с технической программой «Танго».

Россияне получили от судей 91,5878 балла. Второе место заняли представители Италии Джорджио Минизини/Манила Фламини (90,3829). Третьими стали японцы Ацуси Абе/Юми Адати (88,2948).

Награды в данной дисциплине будут разыграны 15 июля.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.

Колесниченко и Ромашина — в финале в технической программе дуэтов на ЧМ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент