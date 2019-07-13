Де Гендт выиграл 8-й этап «Тур де Франс», Алафилипп стал лидером общего зачёта

Бельгийский гонщик Томас де Гендт из команды Lotto Soudal выиграл восьмой этап веломногодневки «Тур де Франс», на 6 секунд опередив на финише всех преследователей. Вторым стал француз Тибо Пино, третьим его соотечественник Жулиан Алафилипп. Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin финишировал 47-м.

Алафилипп вышел на первое место в общем зачёте «Тур де Франс», опередив итальянца Джулио Чикконе. Пино поднялся на третью позицию. Закарин стал 62-м.

Велошоссе. Многодневка «Тур де Франс». 8-й этап. Макон – Сент-Этьен, 200 км

1. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 5:00.17.

2. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) – отставание 0.06.

3. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – то же время…

47. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +5.01.

Общий зачёт после восьмого этапа

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 34:17.59.

2. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) — +0.23.

3. Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) — +0.53…

62. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +37.52.