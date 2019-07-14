Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Тимошинина и Беляева — пятые в квалификации в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Тимошинина и Беляева — пятые в квалификации в синхронных прыжках в воду на ЧМ
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева показали пятый результат в квалификации в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Тимошинина и Беляева получили от судей 288,00 балла. Первыми стали китаянки Чжан Цзяци и Лу Вэй (317,82). Второе место заняли представительницы Канады Меган Бенфеито и Кэли Маккей (298,11), третье — Мун Йи Леонг и Панделела Памг из Малайзии (297,18).

Финал, в котором примут участие 12 лучших пар, пройдёт сегодня, 14 июля.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.

Колесниченко принесла России первое золото на ЧМ по водным видам спорта
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент