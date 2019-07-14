Тимошинина и Беляева — пятые в квалификации в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Россиянки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева показали пятый результат в квалификации в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Тимошинина и Беляева получили от судей 288,00 балла. Первыми стали китаянки Чжан Цзяци и Лу Вэй (317,82). Второе место заняли представительницы Канады Меган Бенфеито и Кэли Маккей (298,11), третье — Мун Йи Леонг и Панделела Памг из Малайзии (297,18).

Финал, в котором примут участие 12 лучших пар, пройдёт сегодня, 14 июля.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.