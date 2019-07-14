Тимошинина и Беляева — пятые в квалификации в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Россиянки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева показали пятый результат в квалификации в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Тимошинина и Беляева получили от судей 288,00 балла. Первыми стали китаянки Чжан Цзяци и Лу Вэй (317,82). Второе место заняли представительницы Канады Меган Бенфеито и Кэли Маккей (298,11), третье — Мун Йи Леонг и Панделела Памг из Малайзии (297,18).
Финал, в котором примут участие 12 лучших пар, пройдёт сегодня, 14 июля.
Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделён на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая — плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Мужские и женские команды разыграют медали в предпоследний день первенства.
- 14 июля 2019
-
09:33
-
06:37
-
00:17
- 13 июля 2019
-
23:11
-
22:43
-
21:34
-
19:53
-
19:28
-
19:06
-
16:50
-
16:32
-
15:58
-
15:23
-
14:48
-
14:31
-
13:30
-
12:13
-
11:27
-
10:35
-
10:13
-
09:54
-
09:17
-
00:56
-
00:01
- 12 июля 2019
-
23:24
-
23:05
-
21:09
-
20:51
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:09
-
18:10
-
17:26
-
15:34