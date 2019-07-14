17-летнего велосипедиста проткнуло куском древесины на чемпионате Европы

Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо был госпитализирован после того, как его пронзил кусок покрытия деревянной дорожки. Инцидент произошёл в Генте (Бельгия) во время чемпионата Европы среди юношей до 23 лет.

Как сообщает BBC, сразу несколько спортсменов упало на трек, от которого откололся полуметровый кусок деревянного покрытия. В результате пострадал 17-летний Гоббо — дерево порезало бедро и вонзилось в грудь, пробив лёгкое. Итальянец попал в реанимацию и был прооперирован в одной из больниц Гента. Медикам удалось извлечь кусок дерева.

Сейчас Гоббо лежит в отделении интенсивной терапии. Жизни спортсмена ничто не угрожает.

Фотографии спортсмена можно посмотреть на его странице в «Инстаграме».