Женская сборная России по регби-7 вышла в финал отбора на Олимпиаду 2020 года

Российские регбистки в полуфинале европейского отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) обыграли Испанию со счётом 12:5. Соревнования проходят в Казани.
В другом полуфинале англичанки нанесли поражение Франции — 14:12. Таким образом, в финале квалификации сборная России по регби-7 сразится с Англией. Команды уже встречались на групповом этапе — тогда россиянки выиграли со счётом 26:5. В матче за третье место сыграют француженки и испанки. Оба поединка пройдут сегодня, 14 июля.
Победитель отбора выйдет на Олимпиаду напрямую. Команды, которые займут второе и третье места, сыграют в заключительном раунде олимпийской квалификации, где будет разыграна последняя путёвка на Игры.
Регби-7. Европейская квалификация Олимпиады-2020
Женщины. Полуфиналы
Россия — Испания — 12:5
Франция — Англия — 12:14
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