Сборная России заняла второе место в медальном зачёте Универсиады-2019 в Неаполе

Сборная России стала второй в медальном зачёте Всемирной летней Универсиады, которая прошла в Неаполе (Италия).

Россияне в итоге завоевали 82 медали (22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых). Больше всего выиграли российские пловцы — 18 наград (6-6-6).

Лидером медального зачёта стала Япония (33-21-28). Тройку лучших замкнула команда Китая (22-13-8).

В заключительный день Универсиады российские ватерполисты в поединке за третье место проиграли Венгрии. Основное время завершилось вничью — 10:10 (1:3, 4:2, 2:0, 3:5), а в серии послематчевых бросков выиграли венгры — 13:12. В финальной встрече команда Италии победила сборную США.

Церемония закрытия летней Универсиады в Неаполе состоится сегодня, 14 июля.