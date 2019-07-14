Сборная России заняла второе место в медальном зачёте Универсиады-2019 в Неаполе
Сборная России стала второй в медальном зачёте Всемирной летней Универсиады, которая прошла в Неаполе (Италия).
Россияне в итоге завоевали 82 медали (22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых). Больше всего выиграли российские пловцы — 18 наград (6-6-6).
Лидером медального зачёта стала Япония (33-21-28). Тройку лучших замкнула команда Китая (22-13-8).
В заключительный день Универсиады российские ватерполисты в поединке за третье место проиграли Венгрии. Основное время завершилось вничью — 10:10 (1:3, 4:2, 2:0, 3:5), а в серии послематчевых бросков выиграли венгры — 13:12. В финальной встрече команда Италии победила сборную США.
Церемония закрытия летней Универсиады в Неаполе состоится сегодня, 14 июля.
Российские ватерполисты проиграли Венгрии в матче за третье место на Универсиаде
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